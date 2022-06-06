«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за де Лигта

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. На трансфере игрока настаивает новый главный тренер «МЮ Эрик тен Хаг», сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Челси».

Также «Юве» предлагает 22-летнему голландцу продлить контракт. Переговоры идут о заключении соглашения до лета 2026 года.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.