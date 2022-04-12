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Сегодня, 08:19

«Милан» и Дивок Ориги согласовали условия контракта

Форвард «Ливерпуля» Ориги летом бесплатно перейдет в «Милан»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги летом станет игроком «Милана», утверждает Sport Mediaset.

По данным источника, футболист перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента. 12 апреля стороны согласовали все условия контракта. «Милан» предложили Ориги трехлетний контракт с опцией продления на один год. 26-летний нападающий будет получать около 3,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне нападающий провел за мерсисайдцев 14 матчей и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.

Дивок Ориги
ФК Ливерпуль
ФК Милан
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