«Милан» и Дивок Ориги согласовали условия контракта

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги летом станет игроком «Милана», утверждает Sport Mediaset.

По данным источника, футболист перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента. 12 апреля стороны согласовали все условия контракта. «Милан» предложили Ориги трехлетний контракт с опцией продления на один год. 26-летний нападающий будет получать около 3,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне нападающий провел за мерсисайдцев 14 матчей и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.