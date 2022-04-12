Хавбек «Манчестер Сити» Де Брейне может продолжить карьеру в «Реале»

«Реал» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брейне, сообщает Todofichajes.

По данным источника, мадридцы попробуют приобрести игрока, если не получится оформить трансфер форвардов Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна. Сам де Брейне был бы не против продолжить карьеру в «Реале», однако «Сити» отпустит бельгийца в другой клуб не меньше чем за 100 миллионов евро.

Контракт хавбека с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне он провел 36 матчей за «Сити», забив 14 голов и сделав 8 ассистов.