Полузащитник «Реал Сосьедада» Мерино может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, 25-летний испанец является одной из главных целей «горожан» в летнее трансферное окно. Английский клуб готов заплатить за футболиста 60 миллионов евро — эта сумма прописана в контракте игрока в виде отступных.

В сезоне-2021/22 Мерино забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за «Реал Сосьедад». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 50 миллионов евро.