Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, где продолжит работу.

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист может возглавить «Зенит».

— Я не знаю, не собираюсь закрывать двери, — приводит слова Покеттино Sky Sports. — Жду, чтобы понять, какой проект для меня подходит, и какой путь выбрать.

Конечно, мы живем в очень сумасшедшей ситуации, которую мы не ожидали. И, конечно, все совсем иначе, не только с футболом.

Моя энергия полна, я бы хотел участвовать в игре, но в то же время мне нужно понимать, что сейчас хороший момент, так что нужно подождать.