Почеттино: «В контексте этой недели я счастлив после победы над «Лидсом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Лидсом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Думаю, в контексте этой недели я счастлив. Удивительные усилия приложила команда, это было нелегко. «Лидс» — очень хорошая команда, одна из лучших в чемпионшипе. Игра была не очень хорошей, но в конце мы забили и выиграли. Конечно, речь идет о том, чтобы снова укрепить нашу уверенность. Когда встречаешься с такой командой, как «Лидс», они полны уверенности, и это непросто, когда ты начинаешь проигрывать. Но я думаю, что такие игры, как финал Кубка лиги против «Ливерпуля», — это хороший опыт, позволяющий становиться лучше каждую неделю. Команда в хорошем настроении, и отношения с игроками очень хорошие», — цитирует BBC Почеттино.

В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» встретится с «Лестером».