Чалоба: «Критика — это часть футбола»

Защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал победу над «Лидсом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Критика — это часть футбола, и всегда можно что-то сказать, поэтому важно, чтобы мы сосредоточились на себе. В футболе всегда есть возможность поднять себе настроение. «Лидс» показал хорошие качества, которым мы должны были соответствовать. Воскресный финал? Проигрыш со счетом 0:1 — это не то, чего мы хотели. Сегодня нам нужно было показать свою стойкость. Я играл в финале Кубка лиги и знаю, что это значит. У нас молодая команда, и это был наш первый совместный финал, это причинило нам всем боль, но у нас есть еще одна возможность попасть в финал», — цитирует BBC Чалоба.

В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» встретится с «Лестером».