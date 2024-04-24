Почеттино: «Неприятно видеть, когда твоя команда играет так, как против «Арсенала»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:5) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Думаю, мы начали игру не так хорошо. Мы пропустили гол, и потом нам было сложно отыграться. Нельзя начинать игру так, как мы начали, а затем, когда «Арсенал» забил третий гол, «Арсеналу» было легко контролировать игру. Я думаю, нам нужно проявлять осторожность. Как и в матче с «Манчестер Сити» три дня назад, мы не проявляли осторожности, а сегодня произошло то же самое. Трудная игра, потому что неприятно видеть, как ваша команда играет так. Спустя три дня после того, как провели фантастическую игру против «Манчестер Сити», сегодня мы разочарованы», — цитирует BBC Почеттино.
«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ливерпуль
|33
|22
|8
|3
|75-32
|74
|
3
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54-63
|48
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46-53
|43
|
12
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
13
|Борнмут
|33
|11
|9
|13
|48-60
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|9
|9
|15
|42-56
|36
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|33
|10
|8
|15
|34-48
|32
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|33
|3
|7
|23
|31-88
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7