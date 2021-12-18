Матч «Астон Вилла» — «Бернли» перенесен из вспышки коронавируса у хозяев за два часа до стартового свистка
В рамках 18-го тура чемпионата Аглии «Астон Вилла» в родных стенах должна была сыграть с «Бернли». Однако встреча была перенесена за два часа до начала матча.
«Астон Вилла» может подтвердить, что сегодняшний матч премьер-лиги с «Бернли» перенесен в связи с увеличением количества заболевших Covid-19 в нашем составе», — написала пресс-служба бирмингемского клуба.
У «Астон Виллы» после 17 проведенных встреч в копилке находится 22 балла, с которыми она делит девятое место с «Лестером».
С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице АПЛ.
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