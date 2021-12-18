В рамках 18-го тура чемпионата Аглии «Астон Вилла» в родных стенах должна была сыграть с «Бернли». Однако встреча была перенесена за два часа до начала матча.

«Астон Вилла» может подтвердить, что сегодняшний матч премьер-лиги с «Бернли» перенесен в связи с увеличением количества заболевших Covid-19 в нашем составе», — написала пресс-служба бирмингемского клуба.

У «Астон Виллы» после 17 проведенных встреч в копилке находится 22 балла, с которыми она делит девятое место с «Лестером».

С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице АПЛ.