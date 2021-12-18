Маркус Рэшфорд рассматривает возможность перехода в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Барселону».

Как сообщает Efe, 24-летний игрок интересен каталонскому клубу, но и сам Рэшфорд приветствует вариант с переходом в «Барселону».

По информации источника, англичанин думает об уходе из-за перебора нападающих в «Манчестер Юнайтед», в связи с чем ему предоставляют мало игрового времени.

Контракт форварда с клубом действует до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Рэшфорд сыграл в АПЛ 9 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.