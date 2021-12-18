Маркус Рэшфорд рассматривает возможность перехода в «Барселону»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Барселону».
Как сообщает Efe, 24-летний игрок интересен каталонскому клубу, но и сам Рэшфорд приветствует вариант с переходом в «Барселону».
По информации источника, англичанин думает об уходе из-за перебора нападающих в «Манчестер Юнайтед», в связи с чем ему предоставляют мало игрового времени.
Контракт форварда с клубом действует до 30 июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Рэшфорд сыграл в АПЛ 9 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Дополнительная информация:
https://www.efe.com/efe/espana/deportes/rashford-opcion-barcelona/10006-4700440
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