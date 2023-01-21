Матч АПЛ «Саутгемптон» — «Астон Вилла» был прерван из-за беспилотника в небе над стадионом

Матч 21-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Астон Вилла» был прерван из-за беспилотника в небе над стадионом.

Главный арбитр встречи увел команды в подтрибунное помещение, через 15 минут игра возобновилась.

Беспилотник в небе.

После первого тайма команды так и не сумели открыть счет в матче — 0:0.

«Саутгемптон» на данный момент идет в зоне вылета АПЛ, на 19-м месте, «Астон Вилла» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице.