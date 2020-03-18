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Мане пожертвовал деньги Сенегалу на борьбу с коронавирусом

09:01

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пожертвовал 41 тысячу фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусом в Сенегале. Футболист из-за временного закрытия базы на «Энфилде» занимается по индивидуальной программе.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу. В Сенегале выявлено 27 случаев заболевания.

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