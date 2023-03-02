«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вест Хэма» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины полузащитник Саид Бенрахма вывел гостей вперед. Хозяевам удалось отыграться на 77-й минуте благодаря автоголу защитника Аифа Агерда. Победный мяч забил на 90-й минуте 18-летний нападающий Алехандро Гарначо, а на 5-й добавленной минуте преимущество «МЮ» увеличил Фред.

Соперник «Манчестер Юнайтед» определится по итогам жеребьевки.