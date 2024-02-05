Источник: Конте и Лопетеги — кандидаты на смену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к тренерам Антонио Конте и Хулену Лопетеги, сообщает Caughtoffside.

По информации источника, руководство клуба уже провело переговоры со специалистами и считает их подходящими вариантами на случай отставки нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

При этом новое руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается спешить с увольнением тен Хага и готово дать нидерландцу время для исправления ситуации.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками в 23 матчах.

Эрик тен Хаг возглавляет команду с июля 2022 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.