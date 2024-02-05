«Кристал Пэлас» может уволить Роя Ходжсона

Президент «Кристал Пэлас» Стив Пэриш рассматривает возможность увольнения Роя Ходжсона с поста главного тренера команды, сообщает The Guardian.

По данным источника, решение может быть принято в ближайшие недели. Единственное, что затрудняет руководство — поиск нового специалиста.

Возможными кандидатами на смену Ходжсону являются Стив Купер и Хулен Лопетеги.

«Кристал Пэлас» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками в 23 матчах. 76-летний Ходжсон возглавляет команду с марта 2023 года, он является самым возрастным тренером в истории лиги.