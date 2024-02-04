Артета: «Игра «Арсенала» и созданная нами атмосфера в матче с «Ливерпулем» — лучшее, что я видел в этом сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о матче команды с «Ливерпулем» в 23-м туре АПЛ (3:1).

«Это была невероятная игра. Игра наших футболистов и атмосфера, которую мы создали на стадионе, — лучшее, что я видел в этом сезоне. Думаю, что ребята оставили абсолютно все силы на поле, они вложили свое сердце и душу в игру. И я не могу этим не гордиться, потому что знаю, как трудно победить эту команду. Мы вернули некоторую энергию, три победы подряд — это очень убедительно, команда выступает хорошо, мы должны стремиться к этому, впереди целый сезон», — приводит пресс-служба клуба слова Артеты.

«Арсенал» набрал 49 баллов и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канониры» обошли «Манчестер Сити» (46 очков), у которого на 2 игры меньше.