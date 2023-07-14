«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером японского вратаря Судзуки

Голкипер «Урава Ред Даймондс» Зайон Судзуки может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы рассматривают 20-летнего голкипера в качестве резервной опции на будущий сезон.

Судзуки является воспитанником «Урава Ред Даймондс». Он провел за команду 29 матчей, пропустил 25 мячей и 12 раз отстоял на ноль.