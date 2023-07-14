Депай — о снятии обвинений в изнасилованиях с Менди: «Кто будет нести ответственность за ущерб, нанесенный его имени?»

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай высказался о снятии обвинений с экс-защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди.

14 июля стало известно, что с 28-летнего француза сняли последние обвинения по делу об изнасилованиях.

«Все дела прекращены. Что делать теперь? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто будет нести ответственность за ущерб, нанесенный его имени? Как ему вернуть свою карьеру? Многолетние инвестиции, чтобы стать профессиональным футболистом...И что теперь!?

Мы не можем допустить, чтобы такое происходило с нами, спортсменами. Кто заступится за нас в трудную минуту, когда ущерб уже нанесен? Не отворачивайтесь, люди», — написал Депай в Twitter.

Контракт Менди с «Манчестер Сити» завершился летом этого года. Сейчас он находится в статусе свободного агента.