Депай — о снятии обвинений в изнасилованиях с Менди: «Кто будет нести ответственность за ущерб, нанесенный его имени?»
Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай высказался о снятии обвинений с экс-защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди.
14 июля стало известно, что с 28-летнего француза сняли последние обвинения по делу об изнасилованиях.
«Все дела прекращены. Что делать теперь? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто будет нести ответственность за ущерб, нанесенный его имени? Как ему вернуть свою карьеру? Многолетние инвестиции, чтобы стать профессиональным футболистом...И что теперь!?
Мы не можем допустить, чтобы такое происходило с нами, спортсменами. Кто заступится за нас в трудную минуту, когда ущерб уже нанесен? Не отворачивайтесь, люди», — написал Депай в Twitter.
Контракт Менди с «Манчестер Сити» завершился летом этого года. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Фулхэм
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|0-0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
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|0
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -