«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Вильярреала»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Вильярреала» Арно Данжума, сообщает Marca.

Скауты английского клуба просматривали игрока в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:0). Напомним, что в этой встрече именно Данжума стал автором победного гола.

Контракт 25-летнего игрока сборной Нидерландов с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов.