Рангник подтвердил, что тен Хаг может занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить команду со следующего сезона.

«Я знаю, что клуб провел переговоры с несколькими кандидатами. В том числе и с тен Хагом. Больше мне нечего добавить. Я не намерен обсуждать этот вопрос», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается выделить тен Хагу, который возглавит клуб по завершении нынешнего сезона, крупную сумму на трансферы.