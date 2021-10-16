«Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде в АПЛ впервые с января 2020 года
«Манчестер Юнайтед» потерпел первое за полтора года выездное поражение в английской премьер-лиге, сообщает Opta.
Поражение в игре 8-го тура АПЛ против «Лестера» (2:4) стало для «красных дьяволов» первым на чужом поле с 19 января 2020 года, когда команда уступила «Ливерпулю» (0:2).
Кроме того, «МЮ» пропустил 4 гола в выездном матче в АПЛ впервые с 21 апреля 2019 года, тогда команда уступила «Эвертону» (0:4).
1 — This was Manchester United's first away league defeat in 30 games (since a 2-0 loss at Liverpool in January 2020), and the first time the Red Devils have conceded four goals in an away league game since April 2019 (0-4 vs Everton). Burst. pic.twitter.com/xXmI6T6JOS— OptaJoe (@OptaJoe) October 16, 2021
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