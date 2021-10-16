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«Манчестер Сити» обыграл «Бернли»

19:14
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«Манчестер Сити» выиграл у «Бернли» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

Голу забивали Бернарнду Силва и Кевин Де Брейне. «Сити» набрал 17 очков и занимает второе место, отставая на очко от «Ливерпуля».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Манчестер Сити» — «Бернли» — 2:0 (1:0)

Голы: Бернарду Силва, 12 (1:0). Де Брейне, 70 (2:0).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Ляпорт (Рубен Диаш, 72), Аке, Стоунс, Жоау Канселу, Де Брейне (Фернандинью, 84), Бернарду Силва (Палмер, 90+1), Эрнандес, Стерлинг, Махрез, Фоден.

«Бернли»: Поуп, Питерс, Лоутон, Тарковски, Корне (Барнс, 57), Коллинз, Корк (Гудмундссон, 72), Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 82), Макнейл.

Предупреждение: Ляпорт, 45+3.

Судья: Аткинсон (Англия).

16 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» — 2:3 (0:0)

Голы: Ингс, 48 (1:0). Макгинн, 68 (2:0). Саисс, 80 (2:1). Коади, 85 (2:2). Рубен Невеш, 90+5 (2:3).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Туанзебе, Кэш (Янг, 80), Конса, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 67), Ингс, Буэндия (Рэмси, 74), Уоткинс.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Марсал (Поденсе, 75), Семеду, Саисс, Килман, Жоау Моутинью (Силва, 75), Дендонкер, Рубен Невеш, Траоре, Хван Хи Чхан (Хименес, 88).

Предупреждения: Рубен Невеш, 52. Мингс, 61. Уоткинс, 82. Коади, 87. Дендонкер, 88.

Судья: Оливер (Англия).

16 октября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк»

«Саутгемптон» — «Лидс» — 1:0 (0:0)

Гол: Бройя, 53.

«Саутгемптон»: Маккарти, Перро, Беднарек, Салису, Ромеу, Диалло, Ливраменто, Редмонд, Эль-Юнусси (Телла, 90+5), Дженепо (С.Армстронг, 59), Бройя (Уолкотт, 82).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Клих (Гелхардт, 77), Шеклтон, Родриго (Форшоу, 65), Робертс (Саммервилл, 81), Джеймс, Харрисон.

Предупреждения: Робертс, 47. Стрейк, 58. Льоренте, 70. Беднарек, 75. Маккарти, 83.

Судья: Кут.

16 октября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Норвич» — «Брайтон» — 0:0

«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Ааронс, Озан Кабак, Маклин, Ле Мелу, Норманн (Рупп, 83), Пукки (Ида, 90), Саджент (Рашица, 76).

«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман (Лемпти, 59), Берн, Гросс, Лаллана, Кукурелья (Марч, 66), Модер (Макаллистер, 84), Мопей, Троссар.

Предупреждения: Велтман, 15. Лаллана, 24. Озан Кабак, 30. Кукурелья, 41. Яннулис, 50. Пукки, 75. Даффи, 90+3. Берн, 90+4.

Судья: Бэнкес.

16 октября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Динамо 1
2-й тайм

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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