«Манчестер Юнайтед» предложит 120 миллионов евро за форварда «Айнтрахта» Коло-Муани

«Манчестер Юнайтед» может предложить 120 миллионов евро за нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает Bild.

По данным источника, немецкий клуб еще не получал официального предложения по переходу форварда.

Ранее сообщалось, что помимо «МЮ» интерес к 24-летнему французу проявляет «ПСЖ», «Бавария» и «Ливерпуль».

В этом сезоне на счету Коло-Муани 34 матча за «Айнтрахт», в которых он забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.