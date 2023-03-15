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Сегодня, 18:30

«Манчестер Юнайтед» предложит 120 миллионов евро за форварда «Айнтрахта» Коло-Муани

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» может предложить 120 миллионов евро за нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает Bild.

По данным источника, немецкий клуб еще не получал официального предложения по переходу форварда.

Ранее сообщалось, что помимо «МЮ» интерес к 24-летнему французу проявляет «ПСЖ», «Бавария» и «Ливерпуль».

В этом сезоне на счету Коло-Муани 34 матча за «Айнтрахт», в которых он забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 27 21 3 3 62-25 66
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 27 15 3 9 49-37 48
5
 Ньюкасл 25 11 11 3 37-18 44
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 24 11 6 7 45-31 39
8
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
9
 Брентфорд 25 9 11 5 40-33 38
10
 Челси 26 10 7 9 27-26 37
11
 Астон Вилла 26 10 5 11 32-39 35
12
 Кр. Пэлас 26 6 9 11 21-33 27
13
 Вулверхэмптон 27 7 6 14 20-37 27
14
 Нот. Форест 26 6 8 12 21-47 26
15
 Эвертон 27 6 7 14 20-38 25
16
 Лестер 26 7 3 16 37-46 24
17
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Лидс 26 5 8 13 31-42 23
20
 Саутгемптон 26 6 4 16 20-41 22
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38 тур
16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 2 : 3
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
8.02 23:00
МЮ – Лидс
 2 : 2
15.03 22:30
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
4.04 22:00
Челси – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 20
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 15
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 25 1 7
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 24 1 4
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