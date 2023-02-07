«МЮ», «Бавария» и «Ливерпуль» интересуются Коло-Муани — «Айнтрахт» просит 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ливерпуль» интересуются нападающим «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани, сообщает L'Equipe.

Немецкий клуб не против продать 24-летнего француза за 100 миллионов евро. Ранее «Айнтрахт» готов был отпустить игрока за 80 миллионов, но повысил цену на фоне успешных выступлений игрока в этом сезоне.

В этом сезоне на счету форварда 27 матчей за клуб, 12 голов и 11 результативных передач.

Действующий контракт Коло-Муани рассчитан до лета 2027 года.