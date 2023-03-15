Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:46

«МЮ» выложил фото Джулии Робертс. Гвардиола ранее говорил, что актриса — его кумир

«МЮ» потроллил Гвардиолу после слов о том, что актриса Джулия Робертс предпочитает «Юнайтед»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Манчестер Юнайтед» выложил фото Джулии Робертс на стадионе «Олд Траффорд» времен ее визита в ноябре 2016 года.

Так в клубе отреагировали на слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который сказал, что актриса является его кумиром.

Слова Гвардиолы звучали так: «Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им.

Джулия Робертс некоторое время назад приезжала в Манчестер. Она приехала в тот период, когда мы были лучше «Манчестер Юнайтед». Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титулы, много титулов. Но она все равно пошла в гости к «МЮ», а не к нам".

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» предложит 120 миллионов евро за форварда «Айнтрахта» Коло-Муани
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 27 21 3 3 62-25 66
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 27 15 3 9 49-37 48
5
 Ньюкасл 25 11 11 3 37-18 44
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 24 11 6 7 45-31 39
8
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
9
 Брентфорд 25 9 11 5 40-33 38
10
 Челси 26 10 7 9 27-26 37
11
 Астон Вилла 26 10 5 11 32-39 35
12
 Кр. Пэлас 26 6 9 11 21-33 27
13
 Вулверхэмптон 27 7 6 14 20-37 27
14
 Нот. Форест 26 6 8 12 21-47 26
15
 Эвертон 27 6 7 14 20-38 25
16
 Лестер 26 7 3 16 37-46 24
17
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Лидс 26 5 8 13 31-42 23
20
 Саутгемптон 26 6 4 16 20-41 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 - : -
18.03 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 - : -
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
19.03 17:00
Брайтон – МЮ
 - : -
19.03 19:30
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 20
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 15
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 25 1 7
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 24 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости