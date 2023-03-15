«МЮ» потроллил Гвардиолу после слов о том, что актриса Джулия Робертс предпочитает «Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выложил фото Джулии Робертс на стадионе «Олд Траффорд» времен ее визита в ноябре 2016 года.

Так в клубе отреагировали на слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который сказал, что актриса является его кумиром.

Слова Гвардиолы звучали так: «Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им.

Джулия Робертс некоторое время назад приезжала в Манчестер. Она приехала в тот период, когда мы были лучше «Манчестер Юнайтед». Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титулы, много титулов. Но она все равно пошла в гости к «МЮ», а не к нам".