«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Криштиану Роналду из-за его интервью

«Манчестер Юнайтед» нанял адвокатов для подготовки иска к нападающему Криштиану Роналду, который дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в частности публично раскритиковал клуб и главного тренера, сообщает The Guardian.

Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с нападающим Криштиану Роналду без выплаты компенсации.

Также клуб не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре

В текущем сезоне 37-летний Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.