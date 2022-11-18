«Арсенал» может приобрести Дюмфриса у «Интера»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Goal.com.

По информации издания, руководство английского клуба проявляет интерес к игроку. Лондонцы готовы заплатить за него около 35 миллионов евро.

26-летний нидерландский футболист выступает за «Интер» с 2021 года. Действующее соглашение защитника с итальянцами рассчитано до лета 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Дюмфрис сыграл за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.