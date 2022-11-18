Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:06

Московский клуб в шутку предложил контракт Роналду

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Клуб «Родина», который выступает в Первой лиге (ФНЛ), обратился к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с предложением о переходе.

Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ» и главного тренера команды Эрика тен Хага. По информации СМИ, английский клуб работает над расторжением контракта с 37-летним португальским футболистом.

«Криштиану, в недавнем интервью ты раскритиковал почти всех. Мы заметили, что ты не сказал ничего плохого про ФК «Родина». Похоже, ты не чувствуешь себя счастливым в «Манчестер Юнайтед» и готов к новому вызову. Ждем тебя в зимнее трансферное окно у нас в клубе и в виде скромного бонуса дарим скидку на второй напиток в «Хмель и Солод», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Стоимость Роналду по данным портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

Источник: https://t.me/fcrodinamoscow/2274
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Родина
11
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я отказался от 350 миллионов. Но в «МЮ» не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду
ФИФА объявила о запрете продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: что ждет португальца после ЧМ-2022?
Взявший интервью у Роналду журналист Морган: «Тен Хаг не великий, в отличие от Криштиану»
«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Криштиану Роналду из-за его интервью
«Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Роналду возвращался в клуб после ЧМ-2022
Daily Mail: «МЮ» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации
В «МЮ» заявили, что предприняли соответствующие шаги в ответ на интервью Роналду
Погба заявил, что у Роналду сумасшедшая мотивация
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Криштиану Роналду из-за его интервью

Взявший интервью у Роналду журналист Морган: «Тен Хаг не великий, в отличие от Криштиану»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости