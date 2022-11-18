Московский клуб в шутку предложил контракт Роналду

Клуб «Родина», который выступает в Первой лиге (ФНЛ), обратился к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с предложением о переходе.

Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ» и главного тренера команды Эрика тен Хага. По информации СМИ, английский клуб работает над расторжением контракта с 37-летним португальским футболистом.

«Криштиану, в недавнем интервью ты раскритиковал почти всех. Мы заметили, что ты не сказал ничего плохого про ФК «Родина». Похоже, ты не чувствуешь себя счастливым в «Манчестер Юнайтед» и готов к новому вызову. Ждем тебя в зимнее трансферное окно у нас в клубе и в виде скромного бонуса дарим скидку на второй напиток в «Хмель и Солод», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Стоимость Роналду по данным портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.