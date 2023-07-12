«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Лестера» Барнсом
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру «Лестера» Харви Барнсу, сообщает Daily Mail.
Уже сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в «Ньюкасл», однако «красные дьяволы» хотят попытаться переманить игрока.
Ранее информировалось, что «Ньюкасл» готов заплатить за Барнса 41 миллион евро.
В минувшем сезоне англичанин провел 40 матчей за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Источник: Daily Mail
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