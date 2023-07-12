Думбия назвал причину неудачного выступления в «Ньюкасле»: «Я не вписался в схему Бенитеса»
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» рассказал, почему не смог проявить себя в АПЛ.
— Вас же и другие клубы звали помимо «Ромы»?
— Реальных предложений не было. Ходили слухи об интересе «Анжи», но я уже настроился на отъезд из России. А-а, еще приглашал «Тоттенхэм». Я выбирал между Италией и Англией. Все решил звонок тренера «Ромы». Он знал меня лично. И убедил подписать контракт.
— Позже вы все-таки оказались в Англии. Но в «Ньюкасле» тоже не пошло.
— Тренера, который меня приглашал, уволили, когда я приехал. А у Рафаэля Бенитеса были другие взгляды на игру. Я не вписался в его схему.
Думбия выступал за «Ньюкасл» на правах аренды из «Ромы» с февраля по июнь 2016 года. Форвард провел за английскую команду 3 матча и не отличился результативными действиями.
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|И
|В
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|+/-
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Арсенал
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|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -