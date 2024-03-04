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4 марта, 18:57

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за подписание Осимхена

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны основные претенденты на приобретение форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает The Independent, «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на подписание 25-летнего игрока этим летом. В контракте нигерийца прописана сумма отступных — 110 миллионов евро.

По данным источника, интерес к Осимхену также сохраняют «Челси» и «Арсенал». Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф видит в футболисте идеального нападающего для клуба на ближайшие несколько лет. «ПСЖ» тем временем рассматривает Осимхена в качестве замены Килиану Мбаппе, который летом перейдет в «Реал».

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Наполи» 22 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Виктор Осимхен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 27 19 6 2 64-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 5 3 62-27 62
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 27 17 4 6 59-37 55
5
 Тоттенхэм 26 15 5 6 55-39 50
6
 МЮ 27 14 2 11 37-39 44
7
 Вест Хэм 27 12 6 9 43-47 42
8
 Ньюкасл 27 12 4 11 57-45 40
9
 Брайтон 27 10 9 8 49-44 39
10
 Вулверхэмптон 27 11 5 11 40-43 38
11
 Челси 26 10 6 10 44-43 36
12
 Фулхэм 27 10 5 12 39-42 35
13
 Борнмут 26 8 7 11 35-47 31
14
 Кр. Пэлас 27 7 7 13 32-47 28
15
 Брентфорд 27 7 5 15 39-50 26
16
 Эвертон 27 8 7 12 29-37 25
17
 Нот. Форест 27 6 6 15 34-49 24
18
 Лутон Таун 26 5 5 16 37-54 20
19
 Бернли 27 3 4 20 25-60 13
20
 Шеффилд Юн. 26 3 4 19 22-66 13
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2.03 18:00
Брентфорд – Челси
 2 : 2
2.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 3
2.03 18:00
Фулхэм – Брайтон
 3 : 0
2.03 18:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 3 : 0
2.03 18:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 0 : 1
2.03 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 1
2.03 20:30
Лутон Таун – Астон Вилла
 2 : 3
3.03 16:00
Бернли – Борнмут
 0 : 2
3.03 18:30
Ман. Сити – МЮ
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4.03 23:00
Шеффилд Юн. – Арсенал
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 18 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 24 1 7
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