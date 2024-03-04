«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за подписание Осимхена

Стали известны основные претенденты на приобретение форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает The Independent, «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на подписание 25-летнего игрока этим летом. В контракте нигерийца прописана сумма отступных — 110 миллионов евро.

По данным источника, интерес к Осимхену также сохраняют «Челси» и «Арсенал». Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф видит в футболисте идеального нападающего для клуба на ближайшие несколько лет. «ПСЖ» тем временем рассматривает Осимхена в качестве замены Килиану Мбаппе, который летом перейдет в «Реал».

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Наполи» 22 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.