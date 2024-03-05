6:0! «Арсенал» на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед»

«Арсенал» на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 27-го тура АПЛ — 6:0.

Первые пять голов «канониры» забили в первом тайме. У лондонцев забили Мартин Эдегор, Габриэль Мартинелли, Кай Хаверц и Деклан Райс, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Шеффилда» Джейден Богл.

Во втором тайме еще один гол за «Арсенал» забил защитник Бен Уайт.

«Арсенал» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 61 очком. «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 2 очка и на 1 очко от идущего вторым «Манчестер Сити».

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в таблице АПЛ с 13 очками.