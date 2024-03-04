Рой Кин считает, что Фоден должен быть в сборной Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после матча манкунианцев в 27-м туре АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3) прокомментировал игру Филипа Фодена. Футболист оформил дубль в этой встрече.

«В сборной Англии большая конкуренция, и Гарету Саутгейту очень повезло, но Фоден должен быть в стартовом составе. Его бег назад и выполнение работы, действуют на благо команды. Для меня этот парень — абсолютно командный игрок. Он должен быть в сборной Англии», — цитирует Кина Sky Sports.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 27 матчей, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.