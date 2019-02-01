"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести 18-летнего полузащитника дортмундской "Боруссии"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на 18-летнего хавбека "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Metro.

Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", он занимался в академии "горожан" с 2015 года. Летом 2017-го он отказался подписывать новый контракт с клубом из-за того, что его не включили в составе команды на турне по Северной Америке, и ушел в "Боруссию". В октябре 2018-го его признали лучшим игроком Бундеслиги. В текущем чемпионате Германии игрок провел 19 встреч, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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