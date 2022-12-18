«Манчестер Юнайтед» готов сделать Рэшфорда самым высокооплачиваемым игроком команды

Нападающий Маркус Рэшфорд станет самым высокооплачиваемым игроком в «Манчестер Юнайтед», если согласится на новый контракт, сообщает Daily Star.

Недавно «МЮ» воспользовался своей опцией по продлению действующего контракта Рэшфорда на 12 месяцев — до июня 2024.

Последнее на данный момент предложение «Юнайтед» о новом контракте предусматривало повышение зарплаты Рэшфорда до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но нападающий ответил отказом.

Теперь «красные дьяволы» готовы улучшить свое предложение, пообещав платить Рэшфорду 400 тысяч фунтов. После ухода Криштиану Роналду это сделало бы 25-летнего англичанина самым высокооплачиваемым игроком в команде.

В нынешнем сезоне нападающий провел за манкунианцев 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.