ФИФА запретила «Кардиффу» регистрировать новых игроков за отказ оплатить трансфер погибшего Салы

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на футбольный клуб «Кардифф», сообщает Daily Mail.

«Кардифф» не сможет воспользоваться ближайшим зимним трансферным окном и зарегистрировать новых игроков.

Такое наказание клуб получил за отказ оплатить первую часть трансфера за ныне уже покойного футболисту Эмилиона Салы — примерно 6 миллионов евро в казну «Нанта».

Напомним, что Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» за 15 миллионов фунтов. Он вылетел в расположение новой команды, но самолет, в котором он находился, пропал с радаров в ночь на 22 января 2019 года.

3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение самолет, а среди обломков было найдено тело Салы.