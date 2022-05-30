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В «Челси» подтвердили официальную смену владельца клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный клуб «Челси» 30 мая на официальном сайте опубликовал сообщение, в котором подтверждает смена владельца команды.

«Роман Абрамович завершил продажу футбольного клуба «Челси» консорциуму во главе с Тоддом Боэли и инвестиционной компания Clearlake Capital», — говорится в заявление.

«Челси» 28 мая объявил о подписании соглашения о продаже консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

«Челси», который с 2003 года принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, 7 мая сообщил, что согласовал условия сделки на 5 миллиардов фунтов стерлингов.

ФК Челси
Роман Абрамович
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 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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Арсенал – Эвертон
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