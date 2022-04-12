«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»" интересуются вратарем сборной Англии Джонстоном

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» проявляют интерес к вратарю «Вест Бромвича» и сборной Англии Сэму Джонстону, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 29-летний англичанин отказался продлевать контракт с клубом из Альбиона и хочет выступать в английской премьер-лиге (АПЛ).

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря в связи с возможным уходом Дина Хендерсона, а «Тоттенхэм» хочет найти конкурента Уго Льорису.

В нынешнем сезоне Джонстон провел пропустил 33 мяча в 36 матчах за «Вест Бромвич» в чемпионшипе.