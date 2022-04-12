«Дайте ему мою «Барселону» и посмотрите, сколько трофеев он выиграет». Гвардиола — о Бьелсе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхитился бывшим главным тренером «Лидса» Марсело Бьелсой.

«Дайте Бьелсе мою «Барселону» и посмотрите, сколько трофеев он выиграет. Дайте мне его «Лидс», и мы вылетим в чемпионшип», — цитирует Гвардиолу журналист Хуан Аранго в своем Twitter.

Бьелса тренировал «Лидс» с 2018 по 2022 год. В сезоне-2019/20 66-летний аргентинец во главе с клубом стал победителем чемпионшипа.

С 2011 по 2013 годы Бьелса тренировал «Атлетик», с которым становился финалистов Лиги Европы в сезоне-2011/12.