«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере голкипера «Ньюкасла» Дубравки
Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Клубы согласовали условия сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Манчестер Юнайтед» заплатит за аренду футболист 5 миллионов фунтов стерлингов. Также у «МЮ» будет опция выкупа Дубравки следующим летом.
33-летний футболист выступает за «сорок» с 2018 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.
В прошлом сезоне словацкий голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 8 раз сыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Брайтон
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|
5
|Лидс
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
7
|Ньюкасл
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
8
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
9
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
10
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
11
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
12
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
13
|Кр. Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|
14
|Нот. Форест
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Вест Хэм
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|
17
|Астон Вилла
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
19
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
20
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|21:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|30.08
|21:30
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|- : -
|30.08
|21:45
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|30.08
|22:00
|
Лидс – Эвертон
|- : -
|31.08
|21:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|21:30
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|21:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|31.08
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|1.09
|22:00
|
Лестер – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
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