Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:16

«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере голкипера «Ньюкасла» Дубравки

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Клубы согласовали условия сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» заплатит за аренду футболист 5 миллионов фунтов стерлингов. Также у «МЮ» будет опция выкупа Дубравки следующим летом.

33-летний футболист выступает за «сорок» с 2018 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне словацкий голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Тарасова выложила видео, как позирует в кожаном платье со змеей на шее
Китайский бренд Chery боится собирать автомобили в Ульяновске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» расторг контракт с полузащитником Баркли

Защитник «Ливерпуля» Филлипс может вернуться в «Борнмут»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
12
 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
19
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 - : -
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости