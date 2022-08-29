«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере голкипера «Ньюкасла» Дубравки

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Клубы согласовали условия сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» заплатит за аренду футболист 5 миллионов фунтов стерлингов. Также у «МЮ» будет опция выкупа Дубравки следующим летом.

33-летний футболист выступает за «сорок» с 2018 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне словацкий голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 8 раз сыграл на ноль.