Защитник «Ливерпуля» Филлипс может вернуться в «Борнмут»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Филлипс может покинуть команду до закрытия трансферного окна, сообщает Liverpool Echo.

25-летний игрок может вернуться в «Борнмут», за который ранее выступал на правах аренды.

Он перешел в «Ливерпуль» из «Болтона» в 2016 году и с тех пор провел за основную команду мерсисайдцев 24 матча.

С 2019 по 2020 год Филлипс выступал на правах аренды за немецкий «Штутгарт», а в «Борнмут» перешел на правах аренды до конца сезона в зимнее трансферное окно. В 18 матчах за команду Филлипс заработал четыре желтые карточки.