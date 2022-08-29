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Сегодня, 18:02

Защитник «Ливерпуля» Филлипс может вернуться в «Борнмут»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Филлипс может покинуть команду до закрытия трансферного окна, сообщает Liverpool Echo.

25-летний игрок может вернуться в «Борнмут», за который ранее выступал на правах аренды.

Он перешел в «Ливерпуль» из «Болтона» в 2016 году и с тех пор провел за основную команду мерсисайдцев 24 матча.

С 2019 по 2020 год Филлипс выступал на правах аренды за немецкий «Штутгарт», а в «Борнмут» перешел на правах аренды до конца сезона в зимнее трансферное окно. В 18 матчах за команду Филлипс заработал четыре желтые карточки.

ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
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31.08 21:30
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 - : -
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Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
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Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
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Ливерпуль – Ньюкасл
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Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

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Лидс

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П
Роберто Фирмино

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Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 3
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Дарвин Нуньес

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 2 1 0
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Челси

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