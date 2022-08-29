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Сегодня, 17:04

«Челси» расторг контракт с полузащитником Баркли

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Росс Баркли.
Фото ФК «Челси».

Полузащитник «Челси» Росс Баркли покинул клуб. Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает сайт лондонцев.

Последние два сезона 28-летний англичанин получал мало игрового времени в «Челси». Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2023 года.

В составе «синих» Баркли стал обладателем Кубка Англии (2017/18), победителем лиги Европы (2018/19) и победителем клубного чемпионата мира (2021).

Баркли — воспитанник «Эвертона», он перешел из этой команды в «Челси» в январе 2018 года. Футболист выступал на правах аренды за «Астон Виллу» в сезоне-2020/21.

ФК Челси
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