«Челси» расторг контракт с полузащитником Баркли

Полузащитник «Челси» Росс Баркли покинул клуб. Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает сайт лондонцев.

Последние два сезона 28-летний англичанин получал мало игрового времени в «Челси». Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2023 года.

В составе «синих» Баркли стал обладателем Кубка Англии (2017/18), победителем лиги Европы (2018/19) и победителем клубного чемпионата мира (2021).

Баркли — воспитанник «Эвертона», он перешел из этой команды в «Челси» в январе 2018 года. Футболист выступал на правах аренды за «Астон Виллу» в сезоне-2020/21.