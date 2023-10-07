«Манчестер Юнайтед» в добавленное время вырвал победу у «Брентфорда» в домашнем матче

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Матиас Йенсен на 26-й минуте. У хозяев в добавленное время дубль оформил Скотт Мактоминей.

Ранее у «красных дьяволов» было два поражения подряд во всех турнирах. 3 октября «МЮ» уступил «Галатасараю» в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:3), а 30 сентября — «Кристал Пэлас» в рамках чемпионата Англии (0:1).

После этой игры команда Эрика тен Хага занимает 9-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Брентфорд» с 7 очками располагается на 14-й позиции.