«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд, разгромив «Бернли»
«Челси» на выезде обыграл «Бернли» в матче 8-го тура АПЛ — 4:1.
Лондонцы уступали по ходу встречи — на 15-й минуте счет открыл Уилсон Одорбер. Команда Маурисио Почеттино сравняла счет благодаря автоголу Амина Аль-Дахила на 42-й минуте.
На 49-й минуте «Челси» вывел вперед Коул Палмер, реализовавший пенальти. На 65-й минуте преимущество синих удвоил Рахим Стерлинг, а через 10 минут Николас Джексон довел счет до разгромного.
«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд во всех турнирах — ранее лондонцы обыграли «Брайтон» (1:0) в Кубке английской лиги и «Фулхэм» (2:0) в АПЛ.
«Челси» (11 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. «Бернли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.
В параллельном матче «Эвертон» дома разгромил «Борнмут». Голами за «ирисок» отметились Джеймс Гарнер, Джек Харрисон и Абдулай Дукуре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
2
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
10
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
11
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
15
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
16
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
|7.10
|14:30
|
Лутон Таун – Тоттенхэм
|0 : 1
|7.10
|17:00
|
Бернли – Челси
|1 : 4
|7.10
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|3 : 0
|7.10
|17:00
|
Фулхэм – Шеффилд Юн.
|3 : 1
|7.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|2 : 1
|7.10
|19:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|8.10
|16:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|8.10
|18:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1