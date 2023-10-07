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Сегодня, 18:58

«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд, разгромив «Бернли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Челси».
Фото ФК «Челси»

«Челси» на выезде обыграл «Бернли» в матче 8-го тура АПЛ — 4:1.

Лондонцы уступали по ходу встречи — на 15-й минуте счет открыл Уилсон Одорбер. Команда Маурисио Почеттино сравняла счет благодаря автоголу Амина Аль-Дахила на 42-й минуте.

На 49-й минуте «Челси» вывел вперед Коул Палмер, реализовавший пенальти. На 65-й минуте преимущество синих удвоил Рахим Стерлинг, а через 10 минут Николас Джексон довел счет до разгромного.

«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд во всех турнирах — ранее лондонцы обыграли «Брайтон» (1:0) в Кубке английской лиги и «Фулхэм» (2:0) в АПЛ.

«Челси» (11 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. «Бернли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
07 окт, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:4
Челси

В параллельном матче «Эвертон» дома разгромил «Борнмут». Голами за «ирисок» отметились Джеймс Гарнер, Джек Харрисон и Абдулай Дукуре.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
07 окт, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
3:0
Борнмут

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Челси
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
10
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
11
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
14
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
15
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
16
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 0 : 1
7.10 17:00
Бернли – Челси
 1 : 4
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 3 : 0
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 3 : 1
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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