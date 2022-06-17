«Манчестер Сити» заплатит 60 миллионов евро за Кукурелью

«Манчестер Сити» договорился с «Брайтоном» по полузащитнику Марку Кукурелья, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, чемпионы Англии заплатят за 23-летнего испанца, который является приоритетной целью для главного тренера Хосепа Гвардиолы, 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Кукурелья сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Брайтон». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 28 миллионов евро.