Мане объяснил, почему до сих пор не женат

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, почему до сих пор не женился. В апреде сенегальцу исполнилось 30 лет.

«Многие девушки спрашивали меня, почему я не женат, но извините, вы зря тратите время. Женщину, на которой я женюсь, не будет в социальных сетях. Я хочу жениться на женщине, которая уважает Бога и молитвы», — приводит журналист Фрэнк Халид в Twitter слова Мане.

Мане с 2016 года играет за «Ливерпуль». В прошедшем сезоне он забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.