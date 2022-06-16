«Ньюкасл» интересуется вратарем «Бернли» Поупом

«Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения вратаря «Бернли» Ника Поупа, сообщает Daily Mail.

По данным источника, клуб хочет купить еще одного голкипера, чтобы составить конкуренцию Мартину Дубравке. Кроме того, «сороки» рассматривали кандидатуры Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед», Альфонса Ареолы из «Пари Сен-Жермен» и Кепы из «Челси».

Сообщается, что у Поупа были различные предложения, но переход в «Ньюкасл» привлекает его больше всего.

30-летний вратарь выступает за «Бернли» с 2016 года. Контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Поуп сыграл за команду 39 матчей во всех турнирах и пропустил 51 гол. Девять матчей вратарь отстоял на ноль.