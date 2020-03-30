«Манчестер Сити» считает, что за заговором против клуба стоит «Арсенал»

Руководство «Манчестер Сити» уверено, что за кампанией против их клуба стоит «Арсенал», сообщает Daily Mirror. Ранее «горожане» были отстранены от еврокубков на два года.

Рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) задерживается в связи с пандемией коронавируса. Стало известно, что восемь клубов АПЛ составили обращение в CAS. Его цель — не допустить участия «Манчестер Сити» в ближайшем сезоне Лиги чемпионов.

У «горожан» появились подозрения, что главным зачинщиком заговора является «Арсенал», который заинтересован в том, чтобы пятая команда АПЛ получила путевку в Лигу чемпионов. «Канониры» намерены отрицать все обвинения.