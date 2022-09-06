«Ман Сити» и «МЮ» потратили больше 1 миллиарда евро на покупку игроков нынешнего состава

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг трансферных трат среди клубов из топ-5 лиг Европы.

Места в рейтинге распределялись в зависимости от общей суммы трансферов на покупку футболистов нынешнего состава с учетом бонусных выплат.

В результате подсчетов выяснилось, что «Манчестер Сити» потратил больше всех денег на трансферы — 1,064 миллиарда евро. Второе место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» — 1,001 миллиарда евро. Тройку замкнул еще один английский клуб — «Челси» (881 миллион евро).

Топ-15 рейтинга:

1. «Манчестер Сити» (1,064 миллиарда евро)

2. «Манчестер Юнайтед» (1,001 миллиарда евро)

3. «Челси» (881 миллион евро)

4. «ПСЖ» (847 миллионов евро)

5. «Ливерпуль» (777 миллионов евро)

6. «Реал» (721 миллион евро)

7. «Барселона» (626 миллионов евро)

8. «Арсенал» (534 миллиона евро)

9. «Тоттенхэм» (519 миллионов евро)

10. «Атлетико» (502 миллиона евро)

11. «Бавария» (499 миллионов евро)

12. «Ньюкасл» (429 млн / 481 млн)

13. «Ювентус» (473 миллиона евро)

14. «Вест Хэм» (423 миллиона евро)

15. «Астон Вилла» (397 миллионов евро).