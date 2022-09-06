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6 сентября, 06:29

«Ман Сити» и «МЮ» потратили больше 1 миллиарда евро на покупку игроков нынешнего состава

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг трансферных трат среди клубов из топ-5 лиг Европы.

Места в рейтинге распределялись в зависимости от общей суммы трансферов на покупку футболистов нынешнего состава с учетом бонусных выплат.

В результате подсчетов выяснилось, что «Манчестер Сити» потратил больше всех денег на трансферы — 1,064 миллиарда евро. Второе место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» — 1,001 миллиарда евро. Тройку замкнул еще один английский клуб — «Челси» (881 миллион евро).

Топ-15 рейтинга:

1. «Манчестер Сити» (1,064 миллиарда евро)

2. «Манчестер Юнайтед» (1,001 миллиарда евро)

3. «Челси» (881 миллион евро)

4. «ПСЖ» (847 миллионов евро)

5. «Ливерпуль» (777 миллионов евро)

6. «Реал» (721 миллион евро)

7. «Барселона» (626 миллионов евро)

8. «Арсенал» (534 миллиона евро)

9. «Тоттенхэм» (519 миллионов евро)

10. «Атлетико» (502 миллиона евро)

11. «Бавария» (499 миллионов евро)

12. «Ньюкасл» (429 млн / 481 млн)

13. «Ювентус» (473 миллиона евро)

14. «Вест Хэм» (423 миллиона евро)

15. «Астон Вилла» (397 миллионов евро).

Источник: https://www.football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2022/wp387/en/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
6
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 5 0 0
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