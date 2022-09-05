Хассельбайнк покинул пост главного тренера английского клуба «Бертон Альбион»

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк покинул пост главного тренера клуба «Бертон Альбион», сообщает сайт команды.

«Я сделал все, что было в моих силах в условиях ограниченных ресурсов. Теперь настало очередь нового тренера вдохнуть новую энергию в команду. Хочу поблагодарить фанатов, игроков и руководство клуба за совместную работу», — заявил тренер.

50-летний Хассельбайнк работал в «Бертоне» с января 2021 года. На момент прихода Джимми команда шла последней в турнирной таблице английской лиги 1 — третьего по силе дивизиона чемпионата Англии.

Хассельбайнк помог команде избежать вылета, но в новом сезоне после 7 матчей «Бертон» набрал только 1 очко и снова занимает последнее место.